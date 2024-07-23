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07:02, 23 июля 2024Россия

В России три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль

Белгородский губернатор Гладков: три человека пострадали при атаке ВСУ на авто
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В селе Щетиновка Белгородской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль, который двигался по дороге, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавшие с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь», — отчитался губернатор.

По его словам, все трое получивших ранения местных жителей отказались от госпитализации. Их лечение будет проходить амбулаторно.

Вечером во вторник, 22 июля, ВСУ атаковали дронами три автомобиля в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Два водителя пострадали — их отвезли в больницу попутным транспортном.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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