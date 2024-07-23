Харрис отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции после выхода Байдена из гонки

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего первого выступления перед избирательным штабом демократов Харрис сообщила, что испытывает смешанные эмоции. Она назвала избирательную кампанию демократов американскими горками.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.