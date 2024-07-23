Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 23 июля 2024Мир

Харрис отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

Харрис заявила, что испытывает смешанные эмоции после выхода Байдена из гонки
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Nathan Howard / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего первого выступления перед избирательным штабом демократов Харрис сообщила, что испытывает смешанные эмоции. Она назвала избирательную кампанию демократов американскими горками.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нахожусь в очень тяжелом состоянии». Глюкоза прокомментировала свое скандальное выступление. Что с ней произошло?

      УЕФА исключил украинский клуб из Лиги Конференций

      Боррель сообщил о первом транше помощи Украине из доходов от активов России

      Число жертв стрельбы в доме престарелых в Хорватии увеличилось

      Харрис отреагировала на выход Байдена из президентской гонки

      В России предложили создать базу данных уехавших экстремистов

      В России заявили о влиянии выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

      Въезд в ряд сел ограничили в российском регионе

      Над Капитолием приспустили флаги

      Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше