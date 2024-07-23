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12:54, 23 июля 2024Мир

Харрис собрала 100 миллионов долларов за два дня предвыборной кампании

ABC News: Харрис собрала 100 миллионов долларов за два дня предвыборной кампании

Фото: Erin Schaff / Reuters

Кандидат на пост президента США Камала Харрис собрала 100 миллионов долларов за первые два дня предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Огромная сумма была собрана между днем ​​воскресенья — когда президент Джо Байден объявил, что он выйдет из списка — и вечером понедельника», — приводит телеканал заявление предвыборного штаба кандидата от демократов.

Дополнительно сообщается, что около 58 тысяч человек также записались в качестве волонтеров для кампании вице-президента. Данные цифры почти в 100 раз превышают средние показатели Демократической партии.

Ранее стало известно, что американцы за несколько часов собрали 46,7 миллиона долларов для предвыборной кампании вице-президента Харрис. При этом отмечается, что за пять часов граждане США пожертвовали новому кандидату в президенты более 27,5 миллиона долларов.

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      Максим Габриелян
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