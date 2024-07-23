Харрис собрала 100 миллионов долларов за два дня предвыборной кампании

ABC News: Харрис собрала 100 миллионов долларов за два дня предвыборной кампании

Кандидат на пост президента США Камала Харрис собрала 100 миллионов долларов за первые два дня предвыборной кампании. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Огромная сумма была собрана между днем ​​воскресенья — когда президент Джо Байден объявил, что он выйдет из списка — и вечером понедельника», — приводит телеканал заявление предвыборного штаба кандидата от демократов.

Дополнительно сообщается, что около 58 тысяч человек также записались в качестве волонтеров для кампании вице-президента. Данные цифры почти в 100 раз превышают средние показатели Демократической партии.

Ранее стало известно, что американцы за несколько часов собрали 46,7 миллиона долларов для предвыборной кампании вице-президента Харрис. При этом отмечается, что за пять часов граждане США пожертвовали новому кандидату в президенты более 27,5 миллиона долларов.