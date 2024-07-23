Харрис услышала голос Байдена и расхохоталась

Камала Харрис услышала голос Байдена по громкой связи и расхохоталась

Вице-президент США Камала Харрис, намеревающаяся стать кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, расхохоталась, услышав голос президента страны Джо Байдена по громкой связи во время выступления в предвыборном штабе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кадры Национального комитета Республиканской партии (RNC).

После подключения Байдена по связи Харрис, громко смеясь, обратилась к президенту с вопросом: «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?». Похожий на президента США голос ответил, что «смотрит», после чего вице-президент снова рассмеялась.

Как отмечает The Daily Mail, Харрис давно известна «диким смехом в случайные моменты», из-за этого экс-президент Дональд Трамп дал ей прозвище «Смеющаяся Камала».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства.