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12:01, 23 июля 2024Наука и техника

Выявлены неизвестные реакции после вакцины от COVID-19

Аденовирусные вакцины от COVID-19 вызвали сильную реакцию иммунитета

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Ученые Центра науки о безопасности лекарственных препаратов Ливерпульского университета выявили неизвестные иммунные реакции Т-клеток на аденовирусные вакцины от COVID-19 (Oxford/AstraZeneca и Janssen), но не на мРНК-вакцины. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Vaccines.

Специалисты проанализировали образцы крови здоровых участников, собранные за 10 лет до пандемии COVID-19. Анализ показал, что от 90 до 95 процентов участников дали сильные Т-клеточные ответы после воздействия аденовирусных вакцин в лабораторных условиях.

Вакцина AstraZeneca ChAdOx1 была разработана на основе аденовируса шимпанзе, а вакцина Janssen Ad26.COV2-S — на основе человеческого аденовируса. Обе вакцины доказали свою эффективность против вируса COVID-19 в рандомизированных контролируемых испытаниях и широко использовались для вакцинирования населения

Сильный Т-клеточный ответ в образцах крови, собранных до пандемии, предполагает, что существует перекрестная реактивность между аденовирусами, используемыми в вакцинах, и аденовирусами, естественно циркулирующими в популяции людей.

Исследование проводилось в рамках Консорциума по синдрому тромботической тромбоцитопении (TTS), целью которого было понять причины редких случаев свертывания крови с низким уровнем тромбоцитов у некоторых людей после вакцинации AstraZeneca и Janssen.

Однако авторы научной работы утверждают, что выявленные реакции Т-клеток не являются поводом для беспокойства для тех, кто уже был вакцинирован. Они отмечают, что необходимы дополнительные исследования для лучшего понимания перекрестной реактивности Т-клеток на аденовирусы в природе и в вакцинах, которая может повлиять на эффективность и безопасность будущих вакцин.

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      Александр Еникеев
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