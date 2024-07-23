Иностранца нашли бездыханным на курорте Европы с пятисантиметровой раной на голове

Daily Mail: 35-летнего британца нашли бездыханным на курорте Испании

В Испании нашли бездыханным 35-летнего британца. Причиной его кончины может быть насилие, пишет Daily Mail.

Мужчина без признаков жизни находился в доме на курорте Мохакар в провинции Альмерия. На голове иностранца была пятисантиметровая рана, следы крови обнаружили на полу и стенах помещения.

Полиция не исключает, что могло пройзойти нападение. Точную причину определит вскрытие.

Также пока неясно, жил ли мужчина в этом районе или был в отпуске. Расследование продолжается.

На Филиппинах туристка решила развлечься на водной катапульте, но неудачно приземлилась и сломала шею. После этого случая местные власти распорядились закрыть аттракцион.