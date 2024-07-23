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19:07, 23 июля 2024Путешествия

Иностранца нашли бездыханным на курорте Европы с пятисантиметровой раной на голове

Daily Mail: 35-летнего британца нашли бездыханным на курорте Испании

Фото: INDALOMANIA / Wikimedia

В Испании нашли бездыханным 35-летнего британца. Причиной его кончины может быть насилие, пишет Daily Mail.

Мужчина без признаков жизни находился в доме на курорте Мохакар в провинции Альмерия. На голове иностранца была пятисантиметровая рана, следы крови обнаружили на полу и стенах помещения.

Полиция не исключает, что могло пройзойти нападение. Точную причину определит вскрытие.

Также пока неясно, жил ли мужчина в этом районе или был в отпуске. Расследование продолжается.

На Филиппинах туристка решила развлечься на водной катапульте, но неудачно приземлилась и сломала шею. После этого случая местные власти распорядились закрыть аттракцион.

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      Мария Борисова
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