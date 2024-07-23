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09:04, 23 июля 2024Путешествия

Мать двоих детей сломала шею на отдыхе на острове в Азии и не выжила

DM: мать двоих детей сломала шею во время водных развлечений на Филиппинах

Фото: Фото: Yang Ke / Xinhua / ZUMA Press / Globallookpress.com

Жена британского туриста сломала шею во время водных развлечений в Азии и не выжила. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

По данным издания, 43-летняя Кэтрин Эгам Мсеван из города Кагаян-де-Оро приехала на отдых на филиппинский остров Оланго со своим супругом Кеном Мсеваном и двумя детьми. Она решила развлечься на водной катапульте, но приземлилась не в море, а на поверхность надувной лодки, ударившись головой.

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Мать двоих детей доставили в Мемориальный медицинский центр Висенте Сотто, но спасти ее не удалось. 21 июля местные власти велели закрыть аттракцион, на котором произошел несчастный случай.

Ранее британскую туристку нашли без признаков жизни на пляже греческого острова Скиатос. Во время купания в море она потеряла сознание из-за сильной жары и ушла под воду.

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      Алина Черненко
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