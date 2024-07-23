Известная модель оконфузилась перед папарацци из-за разреза платья

Известная британская модель индийского происхождения Нилам Джил оконфузилась перед папарацци из-за разреза своего наряда. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица была замечена у ресторана Club 55 в Сен-Тропе, Франция. На ней было бежевое бикини, поверх которого она надела платье, оформленное принтом в виде разноцветных зигзагов, глубоким декольте и высоким разрезом до талии. Кроме того, она надела солнцезащитные очки люксового бренда Miu Miu, крупные золотые серьги и браслеты. Также знаменитость взяла с собой белую кожаную сумку.

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Во время выхода из заведения порыв ветра приподнял платье Джил, оголив ягодицы. Этот момент запечатлели уличные фотографы.

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