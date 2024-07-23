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20:10, 23 июля 2024Ценности

Известная модель оконфузилась перед папарацци из-за разреза платья

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Известная британская модель индийского происхождения Нилам Джил оконфузилась перед папарацци из-за разреза своего наряда. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

29-летняя манекенщица была замечена у ресторана Club 55 в Сен-Тропе, Франция. На ней было бежевое бикини, поверх которого она надела платье, оформленное принтом в виде разноцветных зигзагов, глубоким декольте и высоким разрезом до талии. Кроме того, она надела солнцезащитные очки люксового бренда Miu Miu, крупные золотые серьги и браслеты. Также знаменитость взяла с собой белую кожаную сумку.

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

Во время выхода из заведения порыв ветра приподнял платье Джил, оголив ягодицы. Этот момент запечатлели уличные фотографы.

Ранее сообщалось, что пользователи сети заметили одну неприглядную деталь на штанах американского популярного певца Моргана Уоллена и оценили ее фразой «мерзость века».

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      Карина Черных
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