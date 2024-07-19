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07:00, 22 июля 2024Ценности

Одну деталь на штанах популярного певца оценили в сети фразой «мерзость века»

Морган Уоллен

Морган Уоллен. Фото: Darren Eagles / Globallookpress.com

Пользователи сети заметили одну неприглядную деталь на штанах американского популярного певца Моргана Уоллена и оценили ее фразой «мерзость века». Соответствующие публикация и комментарии появились в TikTok-аккаунте его фанатки.

Юзерша тс никнеймом @kbleistine15 запечатлела кумира во время выступления во Флориде. В размещенном видео 31-летний артист предстал в песочных кроссовках, оранжевой футболке, зеленых брюках-карго и бейсболке.

Зрители, в свою очередь, разглядели мокрое пятно на штанах Уоллена, когда он повернулся к камере спиной. «Это тот человек, по которому вы все сходите с ума?», «Похоже, он не дотерпел», «Вероятно, у него вспотела спина», «Брат, это отвратительно», «О, черт, сочувствую ему», — писали они.

В июне сообщалось, что дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, модель Скаут Уиллис чуть не оконфузилась перед папарацци во время прогулки.

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      Карина Черных
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