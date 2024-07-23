Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в наряде без бюстгальтера и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница поделилась серией снимков с отдыха в Италии. Так, она предстала перед камерой в облегающем платье черного цвета, оформленном открытой спиной. При этом Дженнер повернулась к камере боком и показала частично обнаженную грудь.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом. «Богиня», «Словно произведение искусства», «Потрясающая», «Красотка», «Невероятная», — писали они.

Ранее сообщалось, что одна деталь на лице Кайли Дженнер в новом видео разочаровала пользователей сети.