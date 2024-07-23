69-я параллель
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12:30, 23 июля 202469-я параллель

Кремль ответил на обновленную стратегию США по Арктике

Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию по Арктике

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Россия занимает ответственную позицию по Арктике. Так на обновленную стратегию США по северному региону отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, российско-китайское взаимодействие в Арктике создает атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе.

«Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике. Ибо российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран», — сказал представитель Кремля.

В опубликованном ранее Пентагоном документе отмечается, что крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике.

Среди изменений на мировой арене упомянуты вступление Финляндии и Швеции в НАТО, российская спецоперация на Украине, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.

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      Никита Абрамов
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