Кремль ответил на обновленную стратегию США по Арктике

Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию по Арктике

Россия занимает ответственную позицию по Арктике. Так на обновленную стратегию США по северному региону отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, российско-китайское взаимодействие в Арктике создает атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе.

«Российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике. Ибо российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран», — сказал представитель Кремля.

В опубликованном ранее Пентагоном документе отмечается, что крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике.

Среди изменений на мировой арене упомянуты вступление Финляндии и Швеции в НАТО, российская спецоперация на Украине, а также расширение сотрудничества между Москвой и Пекином.