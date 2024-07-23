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13:14, 23 июля 2024Мир

Лавров заявил о конкуренции между США и Европой

Лавров: США конкурируют с Европой и хотят подчинить ее себе
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США конкурируют со странами Европы и хотят подчинить их себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Европа рассматривается США как конкурент, так же как Россия и Китай», — заявил глава МИД.

По его словам, в настоящее время наблюдается «подчинение Европы Соединенным Штатам». В качестве примера Лавров привел взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», когда Германия «молча проглотила террористический акт», подорвавший «основы ее экономического и социального благополучия».

Глава МИД подчеркнул, что стратегия США заключается в том, чтобы «не допустить сближения России и Германии». Он подчеркнул, что Вашингтон видит угрозу в развитии Европы и России.

Ранее сообщалось, что Германия не намерена раскрывать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков».

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      Елизавета Мытарева
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