Лавров заявил о конкуренции между США и Европой

Лавров: США конкурируют с Европой и хотят подчинить ее себе

США конкурируют со странами Европы и хотят подчинить их себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Европа рассматривается США как конкурент, так же как Россия и Китай», — заявил глава МИД.

По его словам, в настоящее время наблюдается «подчинение Европы Соединенным Штатам». В качестве примера Лавров привел взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», когда Германия «молча проглотила террористический акт», подорвавший «основы ее экономического и социального благополучия».

Глава МИД подчеркнул, что стратегия США заключается в том, чтобы «не допустить сближения России и Германии». Он подчеркнул, что Вашингтон видит угрозу в развитии Европы и России.

Ранее сообщалось, что Германия не намерена раскрывать промежуточные итоги расследования подрывов «Северных потоков».