Лавров заявил о желании ЕС превратить Орбана в изгоя

Лавров: лидеры ЕС хотят превратить Орбана в изгоя из-за его приверженности миру

Лидеры Европейского союза (ЕС) хотят превратить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в изгоя из-за его приверженности мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии, председателем Евросоюза в этом полугодии (...) Его пытаются сделать изгоем. В общем, переживаем мы "интересные" времена», — рассказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что Орбан является одним из немногих политиков ЕС, которые выступают за мирное урегулирование на основе компромиссов, а не военным способом.

Ранее Орбан заявил, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и представлены постфактум. По его мнению, покушения на жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа были направлены «против всех политиков, которые принадлежат к партии мира».