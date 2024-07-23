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13:16, 23 июля 2024Мир

Лавров заявил о желании ЕС превратить Орбана в изгоя

Лавров: лидеры ЕС хотят превратить Орбана в изгоя из-за его приверженности миру
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Лидеры Европейского союза (ЕС) хотят превратить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в изгоя из-за его приверженности мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии, председателем Евросоюза в этом полугодии (...) Его пытаются сделать изгоем. В общем, переживаем мы "интересные" времена», — рассказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что Орбан является одним из немногих политиков ЕС, которые выступают за мирное урегулирование на основе компромиссов, а не военным способом.

Ранее Орбан заявил, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и представлены постфактум. По его мнению, покушения на жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа были направлены «против всех политиков, которые принадлежат к партии мира».

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      Максим Габриелян
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