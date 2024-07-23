Массовую драку на свадьбе в России сняли на видео

В Татарстане приглашенные на свадьбу гости устроили драку, их сняли на видео

В Татарстане свадьба переросла в массовую драку, в которой приняли участие приглашенные на торжество мужчины. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно группу мужчин, сцепившихся друг с другом на парковке. На другом фрагменте на улицу высыпали уже десятки людей.

Конфликт во время застолья разгорелся на юго-востоке столицы республики. Всего на свадьбу были приглашены 120 человек. Точное число участвовавших в потасовке неизвестно.

Ранее массовую драку устроили посетители одного из кафе на севере Москвы. В заведении отмечала день рождения компания из четырех человек. По словам жены одного из пострадавших, конфликт спровоцировала охрана заведения.