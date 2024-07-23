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11:24, 23 июля 2024Из жизни

Мероприятие с участием короля Карла III прервали из-за предполагаемого снайпера на крыше

Мероприятие с участием Карла III прервали из-за человека на крыше

Фото: Eddie Mulholland / Pool / Reuters

Мероприятие с участием короля Великобритании Карла III на острове Джерси прервали из-за предполагаемого снайпера на крыше. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Инцидент произошел во время прогулки по столице Джерси, городу Сент-Хелиер. Помощники короля неожиданно прервали мероприятие и спешно отвели Карла и его супругу, королеву Камиллу, в ближайшую гостиницу. Причина, вынудившая короля изменить свои планы, не объявлялась.

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Как выяснило издание The Sun, причиной переполоха стал человек на крыше, с которой открывался вид на королевских особ. Поскольку всего за несколько дней до этого произошло покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, охрана Карла III решила не рисковать. Остается неизвестным, действительно ли им удалось предотвратить покушение или страхи были напрасны.

13 июля во время предвыборного митинга Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. Экс-президент получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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      Олег Парамонов
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