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09:08, 23 июля 2024Силовые структуры

«Местным не понравилось, как они себя ведут». Россияне вышли на шествие после драки курда с жителем Краснодарского края

На Кубани жители вышли на шествие из-за драки члена «Русской общины» с курдом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Кореновске в Краснодарском крае около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на местного жителя. В результате драки был задержан мужчина 2004 года рождения. Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Местный житель сделал курдам замечание из-за громкой музыки

Источник РИА Новости рассказал, что драка произошла вечером в 21 июля. Курды, имеющие гражданство России, стояли у машины и слушали громко музыку. Местный житель сделал им замечание, в результате чего завязалась драка, и мужчину избили.

Пострадавший вызвал полицию, и нападавшего доставили в отделение, где он пытался оказать сопротивление.

Кадр: Telegram-канал Baza

По данным регионального управления МВД, драка произошла рядом со школой №17 в Кореновске. В главке также сообщили, что в отношении нарушителя 2004 года рождения составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил ему арест на пять суток.

В СК рассказали, что также возбуждено дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. «Фигурант в ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий применил в отношении него физическую силу», — уточнили в ведомстве.

Россияне вышли на шествие после драки

По данным РИА Новости, на шествие после нападения курда на местного жителя вышли от 45 до 60 человек.

«И на фоне всего произошедшего сегодняшнее шествие и было. Местным жителям не понравилось, как они [курды] себя ведут. Ориентировочно от 45 до 60 человек было», — сообщил источник агентства.

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Как сообщает Baza в своем Telegram-канале, толпа молодых людей прошла по Кореновску с криками «Русские, вперед!» и «Один за всех, и все за одного!». По информации издания, пострадавший — 39-летний местный житель, получивший гематомы и различные телесные повреждения, — является членом «Русской общины», поэтому информация о драке с курдами появилась в националистических пабликах.

Шествие прошло по улице, где произошла драка. Мужчин сопровождала машина полиции, спустя 20 минут собравшиеся разошлись.

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      Варвара Кошечкина
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