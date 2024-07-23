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07:18, 23 июля 2024Россия

Россияне вышли на шествие после нападения курда на местного жителя

В Кореновске около 60 человек вышли на шествие после нападения курда на жителя

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Около 60 человек вышли на шествие в Кореновске (Краснодарский край) после нападения курда на местного жителя. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что молодые люди прошли по улицам города и скандировали лозунги. По словам собеседника агентства, их было от 45 до 60 человек. Издание Baza уточняет, что акция продлилась не более 20 минут.

Поводом для недовольства молодых людей стала драка, произошедшая 21 июля. Местный житель сделал замечание курдам, громко слушавшим музыку, после чего был избит. Злоумышленника задержали, в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении стража порядка.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля.

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      Евгений Силаев
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