Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии

Министр обороны Британии Хили сообщил о серьезных проблемах в вооруженных силах

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что вооруженные силы страны сталкиваются с рядом серьезных проблем. Об этом сообщает Sky News.

Глава ведомства подчеркнул, что трудности у сухопутных, военно-морских и военно-воздушные сил. «Опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих, а также ветераны, которые не могут получить доступа к услугам, которых они достойны», — сказал министр.

По его словам, с момента прихода к власти нового лейбористского правительства в Британии стало заметно, что эти проблемы «гораздо серьезнее», чем ранее казалось партии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей страны. По словам главы государства, на данные средства Украина планирует приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО), средства радиолокации и поражения. Кроме того, Киев намерен получить технологии и освоить частичное производство запчастей и компонентов для военной техники западного образца.