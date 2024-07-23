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07:22, 23 июля 2024Мир

Министр обороны Британии сообщил о серьезных проблемах в армии

Министр обороны Британии Хили сообщил о серьезных проблемах в вооруженных силах
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что вооруженные силы страны сталкиваются с рядом серьезных проблем. Об этом сообщает Sky News.

Глава ведомства подчеркнул, что трудности у сухопутных, военно-морских и военно-воздушные сил. «Опустошение сил, расточительство при закупках, низкий боевой дух, кризис набора и удержания служащих, а также ветераны, которые не могут получить доступа к услугам, которых они достойны», — сказал министр.

По его словам, с момента прихода к власти нового лейбористского правительства в Британии стало заметно, что эти проблемы «гораздо серьезнее», чем ранее казалось партии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей страны. По словам главы государства, на данные средства Украина планирует приобрести системы противовоздушной обороны (ПВО), средства радиолокации и поражения. Кроме того, Киев намерен получить технологии и освоить частичное производство запчастей и компонентов для военной техники западного образца.

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      Марина Совина
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