Мишустин назвал важнейшую задачу импортозамещения

Мишустин: импортозамещение в станкостроении относится к важнейшим задачам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что импортозамещение в станкостроении относится к важнейшим задачам, стоящим перед нашей страной. Его слова приводит ТАСС.

Глава правительства обратил внимание на то, что на заводе «Дальэнергомаш» в Хабаровске производится уникальное оборудование. По его словам, все это нужно как для горной, так и для химической промышленности. Среди заказчиков завода — крупные российские компании.

Мишустин выразил надежду, что на продукцию предприятия будет спрос и пожелал ему успехов в импортозамещении.

«Дальэнергомаш» работает с 2004 года и производит компрессорное, нагнетательное и энергетическое оборудование. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию. В целом доля экспорта оценивается в 12 процентов.

Ранее Мишустин призвал активизировать механизмы импортозамещения в стране в целях противодействия санкциям. По его словам, импортозамещение должно сейчас стать основным направлением деятельности, а бизнес, который занимается этими проектами, должен получить дополнительную поддержку.

