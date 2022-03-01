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Мишустин призвал активизировать импортозамещение

Премьер Мишустин призвал активизировать импортозамещение в РФ для противодействия санкциям
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активизировать механизмы импортозамещения в стране в целях противодействия санкциям. Его слова приводит РИА Новости

«С учетом постоянно нарастающих санкционных угроз нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения», — прокомментировал он.

По словам Мишустина, импортозамещение должно сейчас стать основным направлением деятельности, а бизнес, который занимается этими проектами, должен получить дополнительную поддержку, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что некоторые российские рестораны приступили к поиску замены импортным продуктам на фоне нарушения логистических цепочек. Некоторые заведения начали убирать из меню блюда с импортной продукцией в составе из-за невозможности заменить ее отечественными аналогами.

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Платон Щукин
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