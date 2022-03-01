Российские рестораны начали искать замену импортным продуктам
Российские рестораны начали искать замену импортным продуктам на фоне нарушения логистических цепочек. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, некоторые заведения уже начали убирать из меню блюда с импортной продукцией в составе из-за невозможности заменить ее отечественными аналогами.
Например, владелец White Rabbit Family Борис Зарьков рассказал, что рестораны холдинга уже подобрали замену поставлявшемуся из Японии тунцу. Совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер и партнер «Моремании» Артем Ломизе рассказали, что их сети тоже планируют менять меню.
Ломизе уточнил, что около 40 процентов импортной продукции используется в ресторанах среднего сегмента, а в более высокобюджетных заведениях ее доля выше. В свою очередь глава HoReCa — крупного поставщика морепродуктов «Ла Маре» — Юлия Гузева уточнила, что наиболее проблематичными стали поставки продуктов из стран Евросоюза. Совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер назвал продукты, которым нельзя подобрать замену: это тунец, оливковое масло, осьминог, руккола и романо.
По оценкам JPMorgan, на фоне введенных против России западных санкций российский ВВП сократится на 3,5 процента за год и на 20 процентов во втором квартале 2022-го. В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10 процентов.