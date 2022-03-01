Российские рестораны начали искать замену импортным продуктам на фоне нарушения логистических цепочек. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, некоторые заведения уже начали убирать из меню блюда с импортной продукцией в составе из-за невозможности заменить ее отечественными аналогами.

Например, владелец White Rabbit Family Борис Зарьков рассказал, что рестораны холдинга уже подобрали замену поставлявшемуся из Японии тунцу. Совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер и партнер «Моремании» Артем Ломизе рассказали, что их сети тоже планируют менять меню.

Ломизе уточнил, что около 40 процентов импортной продукции используется в ресторанах среднего сегмента, а в более высокобюджетных заведениях ее доля выше. В свою очередь глава HoReCa — крупного поставщика морепродуктов «Ла Маре» — Юлия Гузева уточнила, что наиболее проблематичными стали поставки продуктов из стран Евросоюза. Совладелец ресторанного холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер назвал продукты, которым нельзя подобрать замену: это тунец, оливковое масло, осьминог, руккола и романо.

По оценкам JPMorgan, на фоне введенных против России западных санкций российский ВВП сократится на 3,5 процента за год и на 20 процентов во втором квартале 2022-го. В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10 процентов.