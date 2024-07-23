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10:00, 23 июля 2024Экономика

Мощный смерч в Сочи попал на видео

В Сочи появился мощный смерч

Мощный смерч появился над Черным морем у берегов Сочи. Вихрь удалось заснять на видео, которым поделился Telegram-канал «Сочи с огоньком».

На попавших в сеть кадрах можно увидеть высокий столб, поднимающийся в небо. Ролик был снят в микрорайоне Мамайка. Очевидцы сообщают, что уровень реки там резко поднялся. Из других районов курортного города поступают сообщения о затопленных дорогах, упавших деревьях и затрудненном автомобильном движении.

Власти Сочи сообщают, что опасность формирования смерчей на участке Магри — Веселое останется до конца 24 июля. В течение периода на территории города и ФТ «Сириус» ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, усиление ветра при грозе 15-18 метров в секунду.

Ранее власти предупредили жителей и гостей Сочи о возможных смерчах. Отмечалось, что в связи с непогодой все городские службы работают в усиленном режиме.

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      Александра Качан
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