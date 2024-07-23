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15:17, 23 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали комфортную погоду

«Фобос»: солнечная погода ожидает москвичей до конца недели

Фото: marymarkevich / freepik

Пришедший в Московский регион антициклон со вторника, 23 июля, рассеет облака и прекратит дожди. Таким прогнозом синоптики центра «Фобос» поделились с «Вечерней Москвой».

Температура повысится до отметок плюс 24-26 градусов в дневное время. К среде, 24 июля, потеплеет до плюс 26-28 градусов (на два-три градуса выше нормы). Ночи также станут прохладнее. Воздушные массы на неделе будут остывать до отметок плюс 12-17 градусов. Несмотря на это, положительная погодная аномалия, которая к началу заключительной декады июля составляет почти четыре градуса, еще немного подрастет.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал в столице теплую погоду в августе. Температура в последнем летнем месяце будет превышать показатель нормы примерно на два-три градуса. Столбики термометров в дневное время, скорее всего, будут держаться на отметках плюс 21-26 градусов тепла.

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      Мария Черкасова
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