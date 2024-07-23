Мужа и жену арестовали за непристойные действия с текилой на глазах у людей

В американском штате Джорджия пару арестовали за видео, на котором мужчина вливал текилу в задний проход женщины. Об этом сообщает TMZ.

Джо Бойетт и Мэри Свэт отдыхали в мексиканском ресторане, когда мужчина попросил у официанта воронку. С ее помощью он хотел влить в жену алкогольный коктейль «Маргарита», а затем выпить. Неизвестный снял происходящее на камеру. На кадрах, позднее распространившихся по социальным сетям, видно, как женщина стоит на четвереньках, пока ее супруг льет между ее ягодиц текилу из кувшина.

Когда Свэт узнала, что их с мужем откровенное видео широко разошлось, она обратилась в полицию с жалобой. Тогда полицейские и решили арестовать пару за непристойное поведение в общественном месте. Выяснилось, что на видео Свэт также обнажала грудь, а Бойетт ее ласкал. Муж и жена сдались в полицию с повинной.

Теперь сотрудники правоохранительных органов пытаются найти работника ресторана, давшего паре воронку. Руководство заведения выпустило заявление, что найдет виновного и накажет его. «Мы хотим дать понять, что такое поведение абсолютно неприемлемо и не отражает наши ценности и миссию по обслуживанию семей», — отметил представитель ресторана.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пара занялась сексом на людях около университета и сумела сбежать от полиции. Перед побегом мужчина и женщина признались, что употребляли легкие наркотики и пили пиво.