На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей на Крымском мосту было временно перекрыто. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Сообщение о вводе ограничений появилось в 7:29 по московскому времени. Водителей на мосту и в зоне досмотра призывают оставаться спокойными и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За полчаса до перекрытия автомобильного движения сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств, а время ожидания составляет около двух часов. Очереди со стороны Керчи не было.

Ранее в июле на Крымском мосту со стороны Тамани образовалась пробка из полутысячи машин.