На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из полутысячи машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из 570 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из более чем полутысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 10:00 по московскому времени, в очереди скопились 570 транспортных средств. Уточняется, что время ожидания составляет более двух часов. «Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности. По его словам, заказчики и организаторы понесут суровое наказание, «сколько бы ни прошло времени».