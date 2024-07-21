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12:12, 21 июля 2024Путешествия

На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из полутысячи машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из 570 машин
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась пробка из более чем полутысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 10:00 по московскому времени, в очереди скопились 570 транспортных средств. Уточняется, что время ожидания составляет более двух часов. «Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности. По его словам, заказчики и организаторы понесут суровое наказание, «сколько бы ни прошло времени».

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      Алина Черненко
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