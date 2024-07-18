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00:41, 18 июля 2024Россия

В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, заказчики и организаторы понесут суровое наказание «сколько бы ни прошло времени». «Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности», — говорится в сообщении.

17 июля 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая из-за взрыва вылетела в лобовое стекло головой. Ее родителей спасти не удалось.

Также 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов.

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      Марина Совина
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