В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал подрывы Крымского моста преступлением без срока давности. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, заказчики и организаторы понесут суровое наказание «сколько бы ни прошло времени». «Произошедшие теракты — это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности», — говорится в сообщении.
17 июля 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая из-за взрыва вылетела в лобовое стекло головой. Ее родителей спасти не удалось.
Также 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов.