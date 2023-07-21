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14:11, 21 июля 2023Россия

Стало известно состояние пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочки

В Минздраве сообщили о стабильном состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Состояние пострадавшей в теракте на Крымском мосту 14-летней девочки оценивается как стабильное с положительной динамикой. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов в беседе с ТАСС.

По его словам, школьница продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь. «Ею занимаются лучшие специалисты», — заверил Кузнецов.

Накануне стало известно, что пострадавшую девочку транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава в Москве.

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Семья из двух взрослых и 14-летней девочки из Белгородской области пересекала Крымский мост в момент атаки по нему надводных дронов Вооруженных сил Украины в понедельник, 17 июля. Школьница сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Из-за взрыва она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Родителей подростка спасти не удалось.

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    Константин Лысяков
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