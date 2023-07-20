Выжившую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву

Выжившую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку транспортировали в Москву

14-летнюю девочку, которая выжила при теракте на Крымском мосту, транспортировали в Москву. Об этом сообщили в Минздраве России, пишут «Известия».

В ведомстве уточнили, что пострадавшую доставили в детскую федеральную клинику в Москве — РДКБ Минздрава. Там врачи продолжат ее лечение.

«За время эвакуации состояние ребенка стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф города Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф министерства Роман Горбунов.

До транспортировки в Москву девочка находилась в клинической больнице в Краснодаре, ее состояние врачи характеризовали как стабильное. Школьница выжила при теракте, ее родителей спасти не удалось. Семья направлялась на отдых в Крым вместе с родственниками и следовала на полуостров на двух машинах.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.