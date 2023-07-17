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11:24, 17 июля 2023Россия

Родные погибших на Крымском мосту рассказали о двух взрывах

«МК»: родственники погибших на Крымском мосту сообщили, что слышали два взрыва
Начало событий в новости Крымский мост закрыт из-за чрезвычайного происшествия. Что известно о ночном инциденте

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Родственники погибших на Крымском мосту сообщили, что слышали два взрыва. Рассказ ехавших по мосту россиян приводит «МК.RU».

По данным издания, во второй машине, которая успела проехать по мосту до смертельного взрыва, находилась семья сестры погибшей — Натальи Кулик.

Как стало известно порталу, при первом хлопке на всем мосту погас свет.

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Когда же прогремел второй взрыв, муж сестры погибшей высадил своих близких и поехал в сторону родственников, однако к машине с близкими его уже не подпустили сотрудники полиции.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия на Крымском мосту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была произведена двумя надводными беспилотниками.

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    Марк Леонов
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