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08:41, 17 июля 2023Россия

Повреждения на Крымском мосту после ЧП сняли на видео

Shot показал видео, на котором запечатлены повреждения Крымского моста после ЧП

Повреждения на Крымском мосту после чрезвычайного происшествия сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, один из пролетов — речь о полосе в сторону Таманского полуострова — после ЧП оказался разрушен. Другой, в сторону Керчи, лишь просел.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы. В Крыму уже назвали случившееся атакой Киева.

Известно, что в результате чрезвычайного происшествия пострадала несовершеннолетняя девочка.

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    Марк Леонов
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