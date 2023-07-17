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08:51, 17 июля 2023Россия

Происшествие на Крымском мосту назвали атакой и преступлением Киева

Глава Госсовета Крыма Константинов: атака на Крымский мост является преступлением Киева

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Происшествие на Крымском мосту является атакой и преступлением Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что подвергшаяся «атаке» часть полотна является исключительно гражданским объектом.

«Террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — объявил он.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

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    Марк Леонов
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