Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:04, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине осудили двоих подозреваемых в шпионаже граждан

СБУ: двоих граждан осудили за шпионаж за зданиями ВСУ в Одесской области

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

На Украине двоих граждан осудили по статье о несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях военного положения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram.

По версии силовиков, в Одесской области двое «иностранцев — информаторов ФСБ» занимались шпионажем за штабами ВСУ. В том числе они пытались сфотографировать периметр одного из зданий, в котором находился пункт управления Сил обороны.

Граждане были задержаны в Одессе в апреле. В их отношении возбудили уголовное дело. Суд признал подозреваемых виновными и приговорил фигурантов к восьми годам лишения свободы.

Ранее стало известно о задержании в Одессе жениха и невесты. Молодых людей заподозрили в «шпионаже для ФСБ». В правоохранительных органах Украины рассказали, что пара фотографировалась на фоне военных объектов для отправки снимков российским спецслужбам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Рейдеры оградили Татьяну от мужа и детей». Кадыров заявил, что некие кавказцы отбирают Wildberries у семьи Бакальчук

      38-летняя звезда «Ранеток» похвасталась фигурой в бикини на пляже

      Вера Брежнева рассказала о своем состоянии после отъезда из России

      На Украине связали перерыв в работе Рады с инициативой увольнения премьера

      Россиянина арестовали за двойную расправу

      Иностранца нашли бездыханным на курорте Европы с пятисантиметровой раной на голове

      В США разработают новые двигатели для дронов и ракет

      Следователи установили виновного в расправе над Игорем Тальковым благодаря рубашке

      Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала о вырезанных сценах

      На Украине осудили двоих подозреваемых в шпионаже граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше