На Украине оценили влияние мобилизации на рост экономики

WP: мобилизация 200 тысяч человек сократит рост ВВП Украины на 0,5 процента

Мобилизация 200 тысяч человек в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократит рост экономики Украины на 0,5 процента. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинского экономиста Сергея Фурсу.

Фурса прокомментировал оценки возможного роста ВВП Украины на четыре процента в 2024 году. Он подчеркнул, что фактические темпы восстановления украинской экономики будут ниже из-за нехватки рабочей силы. По подсчетам экономиста, мобилизация 200-300 тысяч новобранцев в ВСУ снизит экономический рост примерно на 0,5 процента.

«Давление [на экономику] только возрастет, если многие испугаются и покинут рынок труда», — заявил Фурса. Он отметил, что многие мужчины решат уйти «в тень» на фоне мобилизации и массового набора в ВСУ.

Ранее на Украине рассказали о нехватке сотрудников в крупных компаниях из-за мобилизации. Отмечается, что после вступления в силу закона о мобилизации ситуация ухудшилась.