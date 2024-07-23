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20:57, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине за взятки задержали военкома

«Страна.ua»: в Тернополе задержали за взятки руководителя районного военкомата

Фото: malshkoff / Shutterstock / Fotodom

На Украине задержали главу районного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, правоохранители задержали военкома в Тернополе во время заседания совета обороны Тернопольской области. Причиной стали систематические требования денег у подлежащих мобилизации мужчин.

Сколько взяток и в каком размере получил руководитель районного ТЦК, не уточняется.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в Николаеве сотрудники военкомата требуют от мобилизованных украинцев по 15 тысяч долларов, чтобы их не отправили на передовую. За такую сумму, по информации подпольщика, мужчинам дают возможность остаться «обслугой Вооруженных сил Украины в тылу».

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      Екатерина Грищенко
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