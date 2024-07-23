Военкомов на Украине обвинили во взятках по цене трехкомнатной квартиры

Лебедев: в Николаеве бойцы платят сотрудникам ТЦК $15 тыс. за отправку в тыл

В Николаеве украинцы вынуждены давать сотрудникам территориальных центров комплектования взятки в размере 15 тысяч долларов, чтобы военкомы отправили их в тыл, а не на фронт. Такая плата сравнима по стоимости с трехкомнатной квартирой в этом городе, такие данные привел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Тимошин Владимир Владимирович, начальник Ленинского ТЦК — с военными и коммерсантами, и с жуликами на короткой ноге. Откупиться у него стоит 15 тысяч долларов. Но это не выезд, это трудоустройство с "отмазкой" — чаще в обслугу ВСУ (Вооруженных сил Украины — Прим. «Ленты.ру») в тылу», — рассказал подробности подпольщик.

Лебедев уточнил, что военком Тимошин известен и более широкой криминальной деятельностью — помимо призывников, он вымогает взятки даже у тех, кто занимается установкой стеклопакетов. Также известно, что у него во владении находится несколько авторемонтных мастерских.

Ранее российский офицер с позывным Гамбит рассказал о роли женщин в рядах ВСУ. По его словам, солдаты женского пола не занимают какие-то важные места, зачастую это либо КПП, либо наблюдательные посты, которые следят за небом.

