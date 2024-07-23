Офицер ВС России: женщины в ВСУ на постах ПВО следят за небом под Харьковом

Женщины-солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) следят за небом под Харьковом на постах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гамбит в беседе с РИА Новости.

«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», — сказал Гамбит.

Он отметил, что на линии боевого соприкосновения подразделения радиоэлектронной разведки (РЭР) группировки войск «Север» женщин не встречало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что в результате ночного удара по вокзалу с украинскими военными и техникой российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в направлении города Волчанск в Харьковской области.