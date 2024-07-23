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16:51, 23 июля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о падении спроса на мобилизацию среди заключенных

В Верховной Раде заявили о падении спроса на мобилизацию среди заключенных

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине упал спрос на мобилизацию среди заключенных. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает «Украинская правда».

Он сообщил, что меньше заключенных проявляют желания отправиться на фронт, так как основная часть мотивированных людей уже поступила на службу. По его мнению, удастся мобилизовать примерно пять тысяч заключенных.

Костенко добавил, что большинство из мобилизованных заключенных недавно закончили обучение. «Среди них уже есть и раненые», — сказал секретарь комитета Рады.

Ранее украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным министерства юстиции, заинтересованность в службе в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек, однако части из них было отказано по состоянию здоровья.

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