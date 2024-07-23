Меркурис: НАТО начинает признавать победу России на Украине

НАТО начинает постепенно признавать победу России в конфликте на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

В частности, он сослался на слова главнокомандующего силами НАТО Кристофера Каволи, который заявил, что затягивание боевых действий будет иметь негативные последствия.

«Для меня очевидно, что генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО (...) Я думаю, что он полностью понимает, что Украина уже потеряна», — рассказал западный военный эксперт.

Меркурис также добавил, что Россия в скором времени нанесет серьезное поражение Вооруженным силам Украины.

Ранее Меркурис заявил, что финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время. Он подчеркнул, что украинские военные больше не могут сдерживать натиск российских бойцов.