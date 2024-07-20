Аналитик Меркурис: финальная битва в Донбассе произойдет в ближайшее время

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил, что основные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают разрушаться. По его словам, украинское сопротивление ослабевает.

«Возможно, нам предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», — предрек он.

Аналитик добавил, что в последнее время появляется информация о дезорганизованной обороне ВСУ. По его словам, украинские военные больше не могут сдерживать натиск российских бойцов. «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», — заключил Меркурис.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер оценил вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента».