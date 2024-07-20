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22:56, 20 июля 2024Мир

На Западе предрекли финальную битву за Донбасс

Аналитик Меркурис: финальная битва в Донбассе произойдет в ближайшее время

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что финальная битва за Донбасс может произойти в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил, что основные укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) начинают разрушаться. По его словам, украинское сопротивление ослабевает.

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«Возможно, нам предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», — предрек он.

Аналитик добавил, что в последнее время появляется информация о дезорганизованной обороне ВСУ. По его словам, украинские военные больше не могут сдерживать натиск российских бойцов. «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», — заключил Меркурис.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер оценил вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента».

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      Марина Совина
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