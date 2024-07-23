Напавший на инкассаторов семь лет назад россиянин получил 16 лет колонии строгого режима

В Москве суд приговорил к 16 годам мужчину, убившего инкассатора семь лет назад

В Москве суд приговорил 43-летнего Мурата Абдуллаева к 16 годам лишения свободы за то, что семь лет назад он напал на инкассаторов и расправился с одним из них. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Как установил суд, нападение на инкассаторов произошло 14 февраля 2017 года около почтового отделения, расположенного на улице Римского-Корсакова. Тогда осужденный и два его подельника, вооруженные огнестрельным оружием, решили похитить у инкассаторов более 10,7 миллиона рублей. Во время нападения один из сотрудников был тяжело ранен. В результате от ответного огня один из подельников Абдуллаева не выжил. Сам злоумышленник и второй соучастник преступления скрылись. Отмечается, что завладеть деньгами им не удалось.

Мужчина признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем и о разбое. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его подельник также получил срок в колонии — 12 лет.



Ранее сообщалось, что в Курске полиция задержала участников вооруженной банды, в результате нападения которой двух инкассаторов лишили жизни, один получил тяжелые травмы.