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13:36, 12 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе задержаны участники напавшей на инкассаторов банды

В Курске полиция задержала участников напавшей на инкассаторов банды

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Курске полиция задержала участников вооруженной банды, в результате нападения которой двух инкассаторов лишили жизни, а один получил тяжелые травмы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление произошло 16 марта 2010 года. Во время него задержанные похитили три миллиона рублей. Злоумышленникам удалось скрыться, и долгое время их личности оставались неизвестными. Сейчас правоохранители вышли на их след и задержали.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили «Ленте.ру», что в отношении участников банды возбудили уголовное дело по статье 209 («Бандитизм») УК РФ. По версии следствия, в ее состав входили не менее шести человек.

Ранее в Дагестане правоохранители задержали участника нападения на Новолакский район республики в 1999 году под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

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