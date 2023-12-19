Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

В Дагестане задержали участника нападения на Новолакский район в 1999 году

В Дагестане правоохранители задержали участника нападения на Новолакский район республики в 1999 году под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении России (СКР).

Им оказался уроженец Дагестана Ибрагим Магомедов, который не понес за это уголовного наказания ранее. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 279, 209 и 317 УК РФ. По ходатайству следствия судом Магомедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве заявили, что розыск других участников, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

