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06:34, 24 июля 2024Экономика

В Германии подняли вопрос о причинах простоя «Северного потока»

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о причинах простоя «Северного потока»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс поднял вопрос о причинах неиспользования газопровода «Северный поток» для поставок газа из России. О причине простоя трубопровода Ротфусс спросил у правительства Германии. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«По какой причине в настоящее время существующая неповрежденная труба газопровода "Северный поток" не используется для транспортировки газа из России, а вместо этого предпочтительнее покупать дорогой американский и косвенно российский СПГ (сжиженный природный газ — прим. «Ленты.ру»)?» — спросил парламентарий.

Ответ на вопрос Ротфусса предоставил парламентский статс-секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Филипп Ниммерманн. Он объяснил, что неповрежденная часть относится к газопроводу «Северный поток — 2».

«Поскольку газопровод "Северный поток — 2" не получил сертификацию, необходимую для его эксплуатации, он по-прежнему не сможет быть введен в эксплуатацию. Кроме того, нельзя ожидать, что Россия возобновит поставки природного газа по действующим или, при необходимости, восстановленным трубопроводам», — объяснил Ниммерманн.

Ранее в кабмине ФРГ рассказали, что раскрытию дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток» мешает отсутствие вероятных подозреваемых и неопровержимых доказательств вины, на данный момент немецкие следователи испытывают затруднения в их поисках.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

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      Кирилл Садовский
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