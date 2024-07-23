Власти Германии назвали одно препятствие для раскрытия дела о подрыве «Северных потоков»

Кабмин ФРГ: раскрытию дела о «Северных потоках» мешает отсутствие подозреваемых

Раскрытию дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток» мешает отсутствие вероятных подозреваемых и неопровержимых доказательств вины, на данный момент немецкие следователи испытывают затруднения в их поисках. Это следует из ответа кабинета министров Германии на парламентский запрос депутатов партии «Альтернатива для Германии», сообщают «Известия».

«Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надежные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — пояснили представители кабмина ФРГ в 27-страничном документе.

Отмечается, что власти смогли ответить практически на все вопросы депутатов, за исключением тех, что касаются конфиденциальной информации следствия о ходе дела.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.