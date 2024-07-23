Обвиняемый в коррупции замгубернатора российского региона пытался скрыться от следствия

Обвиняемый в коррупции замглавы Тюменской области пытался скрыться от следствия

Обвиняемый в коррупции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин пытался скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства рассказала, что на следующий день после возбуждения уголовного дела в отношении него Вахрин попытался скрыться вместе со вторым фигурантом дела директором компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексеем Гоцыком, однако их план не осуществился.

8 июня Басманный суд столицы арестовал Вахрина до 6 августа. Он проходит обвиняемым по стать 290 УК РФ. Также до 6 августа суд арестовал и Гоцыка, который считается предполагаемым взяткодателем.