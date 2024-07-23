Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

Reuters: Индонезия решила купить нефть из России впервые более чем за 10 лет

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила несколько сортов российской нефти в свой сентябрьский тендер, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров. Отмечается, что в последний раз страна осуществляла такие закупки продукции из РФ более 10 лет назад.

В середине первого осеннего месяца в Pertamina намерены приобрести нефть марок Ural и Sokol. Результаты тендеров в материале не приводятся.

Один из источников агентства отмечает, что Индонезия купит нефть из РФ только в случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком G7, составляющим 60 долларов за баррель.

К антироссийским санкциями Индонезия не присоединялась. Глава государства Джоко Видодо еще в 2022 году заявлял о планах возобновить закупки углеводородов в России, отмечая, что налаживание такого импорта необходимо, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

В середине июля стало известно, что средний объем морских поставок российской нефти опустился до минимальных с января 2024 года 3,1 миллиона баррелей в сутки. Показатель отступил от апрельского пика на 0,6 миллиона баррелей на фоне роста объемов нефтепереработки внутри страны, писали СМИ.