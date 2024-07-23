Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 23 июля 2024Экономика

Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

Reuters: Индонезия решила купить нефть из России впервые более чем за 10 лет

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила несколько сортов российской нефти в свой сентябрьский тендер, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров. Отмечается, что в последний раз страна осуществляла такие закупки продукции из РФ более 10 лет назад.

В середине первого осеннего месяца в Pertamina намерены приобрести нефть марок Ural и Sokol. Результаты тендеров в материале не приводятся.

Один из источников агентства отмечает, что Индонезия купит нефть из РФ только в случае, если она будет продана в соответствии с ценовым потолком G7, составляющим 60 долларов за баррель.

К антироссийским санкциями Индонезия не присоединялась. Глава государства Джоко Видодо еще в 2022 году заявлял о планах возобновить закупки углеводородов в России, отмечая, что налаживание такого импорта необходимо, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке.

В середине июля стало известно, что средний объем морских поставок российской нефти опустился до минимальных с января 2024 года 3,1 миллиона баррелей в сутки. Показатель отступил от апрельского пика на 0,6 миллиона баррелей на фоне роста объемов нефтепереработки внутри страны, писали СМИ.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Я поехала дальше». Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции. Что о ней известно?

      После марша на Кубани против участника массовой драки возбудили дело

      Украинским бойцам в зоне СВО поставили партию бракованных дронов

      Стали известны долги Мавроди

      На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

      Одна страна купит нефть из России впервые за десятилетие

      Врач назвал снижающий риск самого распространенного вида рака продукт

      Раскрыт секрет тренировок для рук звезды «Марвел»

      Американский сенатор потребовал отстранить Байдена от должности президента

      Россиянин побывал в США и оказался «в ужасе» от американской банковской системы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше