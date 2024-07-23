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07:26, 23 июля 2024Россия

Опухоль весом с одиннадцатилетнего ребенка выросла в животе россиянки

Во Владивостоке опухоль весом в 39 килограммов выросла в животе пенсионерки

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Во Владивостоке в животе у женщины выросла опухоль, вес которой сопоставим с весом 11-летнего ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале городской клинической больницы №2, куда поступила пациентка.

«В отделение гинекологии обратилась женщина 65 лет, ее мучало удушье, кашель, она не могла сидеть, лежать, двигаться, а виной тому был живот размером свыше 40 недель беременности», — говорится в сообщении.

Причиной такому самочувствия оказалась опухоль яичника. Ее вес достигал 39 килограмм, сообщила заведующая отделением гинекологии больницы Лиля Грехнева. Женщину прооперировали и уже выписали. Других подробностей о ее состоянии не приводится.

Ранее в подмосковном Подольске в животе у женщины выросла опухоль с костями черепа, волосами и жиром.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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