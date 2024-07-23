Осквернивший могилу Пригожина россиянин объяснил свой поступок на видео

Осквернивший могилу Пригожина мужчина заявил, что хотел ее сфотографировать

Уроженец Воронежской области, осквернивший могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, объяснил свой поступок. Видеозапись допроса мужчины опубликовал Telegram-канал «Воронежское».

20 и 22 июля могилу Пригожина дважды осквернили.

На записи россиянин заявил, что пришел к могиле основателя ЧВК ради фотографии. Также он сообщает, что хотел расклеить некие листовки, которые скачал в сети.

Ранее появились подробности осквернения могилы Пригожина. Так, на одном из наклеенных на памятник бизнесмену плакатов было написано слово «петух». Еще на двух плакатах было написано название, отсылающее к украинскому Telegram¬-каналу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения.