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12:12, 23 июля 2024Россия

Осквернивший могилу Пригожина россиянин объяснил свой поступок на видео

Осквернивший могилу Пригожина мужчина заявил, что хотел ее сфотографировать

Кадр: Telegram-канал «Воронежское»

Уроженец Воронежской области, осквернивший могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, объяснил свой поступок. Видеозапись допроса мужчины опубликовал Telegram-канал «Воронежское».

20 и 22 июля могилу Пригожина дважды осквернили.

На записи россиянин заявил, что пришел к могиле основателя ЧВК ради фотографии. Также он сообщает, что хотел расклеить некие листовки, которые скачал в сети.

Ранее появились подробности осквернения могилы Пригожина. Так, на одном из наклеенных на памятник бизнесмену плакатов было написано слово «петух». Еще на двух плакатах было написано название, отсылающее к украинскому Telegram¬-каналу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения.

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      Алан Босиков
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