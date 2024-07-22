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11:43, 22 июля 2024Россия

Появились подробности об осквернении могилы Евгения Пригожина

На могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина наклеили плакат со словом «петух»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На одном из плакатов, наклеенных вандалом на могильный памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину, было написано слово «петух». Подробности осквернения могилы приводит портал «Фонтанка».

По информации издания, всего на памятник было наклеено три плаката, два из которых имели идентичное содержание — «Разведка ноем Степан Засунько». На Украине существует Telegram-канал с похожим названием.

Действовал ли осквернитель могилы Пригожина под контролем украинских кураторов, пока неизвестно.

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Как сообщалось ранее, вандала задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о надругательстве над местом захоронения.

Осквернение могилы Пригожина 22 июля стало вторым за неделю. 20 июля неизвестный облил памятник основателю ЧВК белой краской, а в руку фигуре Пригожина вставил предмет, похожий на секс-игрушку. Власти Петербурга подтвердили осквернение и добавили, что вопросом занимаются правоохранительные органы.

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      Марк Леонов
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